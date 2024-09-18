المعايطة يكرم رياضيي الأمن العام المتميزين في البطولات الدولية والمحلية

وأشاد اللواء المعايطة بالنتائج التي حققها الرياضيون في الألعاب الرياضية كافة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها المبدعون منهم والذين يمتلكون عزماً وتصميماً على تحقيق الإنجاز ورفع راية الوطن عالياً، وليكون ذلك دافعاً لهم لمواصلة الإبداع وحصد النتائج المتميزة.
وأشار اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام لن تدخر جهداً في دعم منتسبيها، وتوجيه طاقاتهم إلى العطاء، وتزويدهم بعوامل النجاح.
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