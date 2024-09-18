المعايطة يكرم رياضيي الأمن العام المتميزين في البطولات الدولية والمحلية

الوكيل الإخباري- كرم مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، رياضيي الأمن العام، الحاصلين على نتائج مميزة، ومراكز متقدمة مؤخراً في البطولات المحلية والدولية.

اضافة اعلان



وأشاد اللواء المعايطة بالنتائج التي حققها الرياضيون في الألعاب الرياضية كافة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها المبدعون منهم والذين يمتلكون عزماً وتصميماً على تحقيق الإنجاز ورفع راية الوطن عالياً، وليكون ذلك دافعاً لهم لمواصلة الإبداع وحصد النتائج المتميزة.