"الملكية لحماية الطبيعة" تنظم حملة توعوية في محمية غابات اليرموك

الوكيل الإخباري- نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الأربعاء، حملة وطنية للتوعية البيئية في محمية غابات اليرموك للمحيط الحيوي، تحت رعاية متصرف لواء بني كنانة، خلدون العبادي، وبالتعاون مع مركز زها الثقافي ومركز زها التعاوني ومركز زها المنصورة، والشركاء والجهات المعنية من الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي، وبمشاركة متطوعين من أبناء المنطقة.





وقال مدير المحمية محمد الملكاوي إن الحملة جاءت بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية المحمية التي انضمت أخيرا إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية التابعة لليونسكو، الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد المواقع الطبيعية البارزة في الأردن.



وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، يعزز الجهود الرامية إلى حماية التنوع الحيوي وتطوير دور المحمية في خدمة المجتمعات المحلية.

