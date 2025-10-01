"الملكية لحماية الطبيعة" تنظم حملة توعوية في محمية غابات اليرموك

وقال مدير المحمية محمد الملكاوي إن الحملة جاءت بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية المحمية التي انضمت أخيرا إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية التابعة لليونسكو، الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد المواقع الطبيعية البارزة في الأردن.
وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، يعزز الجهود الرامية إلى حماية التنوع الحيوي وتطوير دور المحمية في خدمة المجتمعات المحلية.
