 
الإثنين 2024-12-16 07:00 م
 

الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الإثنين، 16-12-2024 06:05 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء ركز على تطورات الإقليم، والأحداث في سوريا.

اضافة اعلان

 

وأكد جلالة الملك أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية.

وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها وحماية مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.

وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل النهوض بها في شتى الميادين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

وزير الخارجية أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته

الملكة رانيا العبدالله خلال زيارتها بيت الزيارة لراهبات الوردية.

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنىء بعيد الميلاد المجيد

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أخبار محلية الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

وزارة العمل

أخبار محلية اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار

محطة محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين مخططات الاحتلال توسيع استيطانه في الجولان

ولي العهد يلتقي مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

أخبار محلية ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي



 




الأكثر مشاهدة