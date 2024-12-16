الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها وحماية مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.
وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.
وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل النهوض بها في شتى الميادين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
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