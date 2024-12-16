الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء ركز على تطورات الإقليم، والأحداث في سوريا.

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