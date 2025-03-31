الإثنين 2025-03-31 02:31 م
 

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة
الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة
 
الإثنين، 31-03-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-  أدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة. اضافة اعلان
 
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