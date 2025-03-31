الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة

09:14 ص

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الوكيل الإخباري- أدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة. اضافة اعلان

