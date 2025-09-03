الأربعاء 2025-09-03 02:05 م
 

الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة الذكرى 1500 على المولد النبوي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 03-09-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   يحضر جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، الفعالية الدينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مرور 1500 عام على مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

1254

المرأة والجمال 11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية

[hkf lk hgjovd[

أخبار محلية أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم

حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان

أخبار محلية اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الأمن العام يحذر : انسكاب زيوت على طريق البحر الميت - صورة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية

م

طب وصحة مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها



 
 





الأكثر مشاهدة