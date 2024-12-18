الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا

وأكد جلالته في الاتصال تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.
وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية بالقطاع، وبذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.
وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى الميادين.
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