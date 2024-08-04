الملك يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الخطيرة بالمنطقة

02:28 م

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الوكيل الاخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الخطيرة بالمنطقة.



ودعا الملك خلال الاتصال إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.