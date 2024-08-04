الملك يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الخطيرة بالمنطقة

ودعا الملك خلال الاتصال إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.
-
أخبار متعلقة
-
"مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة توافقية حول مسح ومراجعة وثائق الأمراض غير السارية
-
الأردن يستضيف مؤتمر الغذاء الذكي بنسخته الرابعة
-
تنقلات لعدد من المحافظين في الداخلية- اسماء
-
فرقة "أوف ستيج" الاستعراضية تسطر ليلة تراثية فلسطينية في أمسية جرشية
-
افتتاح دورة الدفاع الوطني 22 وبرنامج ماجستير في مواجهة الإرهاب 8
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1306 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الباكستانية
-
بلدية اربد تنذر 389 منشأة وتخالف 100 خلال تموز