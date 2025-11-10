الإثنين 2025-11-10 01:03 م
 

الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة

الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة
الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة
 
الإثنين، 10-11-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا لدى لقائهما في طوكيو، الاثنين، توسيع الشراكة بين الأردن والوكالة، الممتدة لـنحو 40 عاما.

اضافة اعلان


وتناول اللقاء مجالات التعاون القائم في تحلية المياه ومشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، والطاقة والسياحة، وفرص توسيعها.


وثمّن جلالة الملك دور وكالة جايكا والحكومة اليابانية في تعزيز الشراكات التنموية مع المملكة في مختلف القطاعات الحيوية.


وتطرق اللقاء إلى جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، ودور الوكالة الإنساني بهذا الخصوص.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحامي معن الفاعوري

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

دواء “الكولشيسين”

أخبار محلية الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

للا

فن ومشاهير حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

أخبار محلية الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

14

فن ومشاهير أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

74

منوعات امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة