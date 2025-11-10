الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة

وتناول اللقاء مجالات التعاون القائم في تحلية المياه ومشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، والطاقة والسياحة، وفرص توسيعها.
وثمّن جلالة الملك دور وكالة جايكا والحكومة اليابانية في تعزيز الشراكات التنموية مع المملكة في مختلف القطاعات الحيوية.
وتطرق اللقاء إلى جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، ودور الوكالة الإنساني بهذا الخصوص.
