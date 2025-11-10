الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا لدى لقائهما في طوكيو، الاثنين، توسيع الشراكة بين الأردن والوكالة، الممتدة لـنحو 40 عاما.

وتناول اللقاء مجالات التعاون القائم في تحلية المياه ومشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، والطاقة والسياحة، وفرص توسيعها.



وثمّن جلالة الملك دور وكالة جايكا والحكومة اليابانية في تعزيز الشراكات التنموية مع المملكة في مختلف القطاعات الحيوية.