الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو، الاثنين، التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان.

وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.