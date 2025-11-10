الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري

وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الياباني بعمق العلاقات بين الأردن واليابان، مثمنا جهود المملكة في العمل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
