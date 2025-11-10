الإثنين 2025-11-10 03:05 م
 

الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في طوكيو وزير الدفاع الياباني.
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو، الاثنين، التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان.

وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.


من جانبه، أشاد وزير الدفاع الياباني بعمق العلاقات بين الأردن واليابان، مثمنا جهود المملكة في العمل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

 
 
