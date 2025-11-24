الثلاثاء 2025-11-25 03:03 ص
 

الملك يتابع سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي

الملك يتابع سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي
الملك يتابع سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي
 
الإثنين، 24-11-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري-   تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان


واستمع جلالته، خلال اجتماع في قصر الحسينية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، إلى إيجاز حول أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية.
وشدد جلالة الملك على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من الرؤية لضمان زيادة الإنجاز.


ولفت جلالته إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل للأعوام (2026–2029) مبادرات ومشاريع نوعية تحدث أثرا ملموسا في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية ضمان التكامل والاستمرارية بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، بما يتسق مع دور الرؤية كخارطة طريق عابرة للحكومات.


وأكد جلالته ضرورة إدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص، وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة.


وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة