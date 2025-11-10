الإثنين 2025-11-10 01:02 م
 

الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الوكيل الإخباري-   دعا جلالة الملك عبدﷲ الثاني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان، عبر بحث إنشاء نافذة استثمارية تعمل نقطة اتصال لتنسيق الفرص الاستثمارية ومتابعتها.

وأكد جلالته، لدى لقائه مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) نوريهيكو إيشيغورو في طوكيو، اليوم الاثنين، أهمية عقد منتديات أعمال أردنية - يابانية بين القطاع الخاص في الأردن واليابان تهدف لربط الشركات والمستثمرين.


وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع التعاقدي والصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات البينية التكاملية التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات بين البلدين.


ولفت جلالته إلى أهمية الدراسات الإقليمية والعالمية والبيانات الاقتصادية والاستثمارية الدورية التي توفرها منظمة (جيترو)، ودورها في دعم الشركات الأردنية لدخول السوق الياباني وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في المملكة.


وتطرق جلالة الملك في حديثه إلى البيئة الاقتصادية الواعدة والنمو المستمر الذي يشهده الأردن.

 
 
