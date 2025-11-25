الثلاثاء 2025-11-25 07:22 م
 

الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر

الملك يؤكد أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار
 
الثلاثاء، 25-11-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   دعا جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، إلى تبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز دور وزارة الاستثمار كمرجع أساسي للسياسات والاستراتيجيات الاستثمارية.
وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، ضرورة توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل، والعمل على ترويجها بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت جلالته، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان ومسؤولين معنيين بالاستثمار، إلى أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار، وإصدار تقارير دورية توضح مسار التقدم والتحديات، لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها.


وتناول الاجتماع الجولة الآسيوية لجلالة الملك، وأهمية البناء عليها لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ لفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية في إندونيسيا وكازاخستان، بما يعزز نقل وتبادل الخبرات، ويسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتعظيم أثر المشاريع الكبرى.


وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة.

 
 
