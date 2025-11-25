استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في القرية صباح اليوم الثلاثاء، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقذائف "الإنيرجا" تجاه المنزل، فيما استمر التحليق المكثف للطيران في سماء المنطقة.
