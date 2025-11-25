الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

قوات الاحتلال
الثلاثاء، 25-11-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطن سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مركة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في القرية صباح اليوم الثلاثاء، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقذائف "الإنيرجا" تجاه المنزل، فيما استمر التحليق المكثف للطيران في سماء المنطقة.

 
 
