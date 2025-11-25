استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

الوكيل الإخباري- أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطن سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مركة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

