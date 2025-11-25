الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة

جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 25-11-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير البيئة أيمن سليمان عن ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة.اضافة اعلان


وقال سليمان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشركات ستعمل على تخزين وإعادة تصدير البطاريات المستعملة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تخزين ونقل النفايات والمواد الخطرة بشكل آمن وبشكل يضمن عدم تأثر البيئة والسكان فيها.

وأشار سليمان إلى الوزارة قامت بتثبيت 691 جهاز تتبع على صهاريج المياه العادمة لضمان مراقبتها وعدم تأثيرها على البيئة.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تحسين ترتيب موقع الأردن بمجال الاقتصاد الأخضر وكذلك تعمل على قياس جودة الهواء وحماية البيئة من التلوث.
 
 
