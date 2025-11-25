مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

06:50 م

الوكيل الإخباري- مع أول حالة عدم استقرار جوي قوية يشهدها الأردن هذا الشتاء، عبّر مواطنون في مختلف المحافظات عن استيائهم الشديد من أداء البلديات، متسائلين عن حجم الاستعدادات التي أُنجزت خلال فصل الصيف لمواجهة موسم الأمطار ، والتي كانت تعلن عنها البلديات باستمرار قببل دخول موسم الشتاء. اضافة اعلان





وقال مواطنون إن أول هطول للأمطار كشف ضعف البنية التحتية في عدد كبير من المناطق والمحافظات، حيث شهدت الشوارع ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ومشاهد لسحب المركبات نتيجة تجمع السيول، إضافة إلى إغلاق العديد من المناهل وعجزها عن تصريف الكميات المتدفقة من مياه الأمطار.



وأشار متضررون إلى أن المياه تسربت إلى بعض منازل المواطنين، مسببة أضراراً مادية ومعاناة للأسر التي فوجئت بحجم الفيضانات، في وقت طالب فيه السكان بمحاسبة الجهات المقصرة، ومراجعة خطط البلديات لضمان عدم تكرار هذه المشاهد خلال المنخفضات المقبلة.



ودعا المواطنون البلديات إلى إعلان ما تم إنجازه من أعمال صيانة وتنظيف للمناهل وشبكات تصريف المياه خلال فصل الصيف، مؤكدين أن ما حدث يُظهر ضعفاً في الإجراءات أو عدم كفايتها، الأمر الذي يستوجب تدخلاً سريعاً وشاملاً لتدارك أي أضرار مستقبلية.



وأضافوا تساؤلاتهم حول دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة جاهزية البلديات ومراقبة خططها للتعامل مع حالات عدم الاستقرار الجوي، مؤكدين أن الوزارة تتحمّل مسؤولية الإشراف والتدقيق على استعدادات البلديات قبل موسم الشتاء، لضمان عدم تكرار مشاهد الغرق وإغلاق المناهل وتجمع المياه في الشوارع.



وشددوا على ضرورة تفعيل الرقابة المسبقة ومحاسبة المقصرين، معتبرين أن ما حدث يكشف فجوة واضحة بين الخطط المعلنة والتنفيذ على أرض الواقع.