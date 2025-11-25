الثلاثاء 2025-11-25 07:22 م
 

في اتصال هاتفي .. الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الثلاثاء، 25-11-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وتطرق الاتصال إلى مجمل التطورات في الإقليم، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

كما تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية وشعبيهما الشقيقين، وأهمية توسيع التعاون في شتى المجالات.
 
 
