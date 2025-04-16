الملك يستقبل حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية

09:23 م

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الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية مارك غوردون، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. اضافة اعلان





وتطرق اللقاء للشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع ولاية وايومنغ.



وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.



وكان جلالة الملك التقى غوردون وحكام ولايات أمريكية في مدينة سولت ليك بولاية يوتا في تموز 2024 لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وولاياتهم بشتى المجالات.