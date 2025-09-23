الثلاثاء 2025-09-23 10:00 ص
 

الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في اجتماع يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.


وسيركز الاجتماع على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.

 
 
