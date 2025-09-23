الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في اجتماع يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.