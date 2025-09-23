الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

ويلقي جلالته كلمة الأردن في الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.
وتصادف هذا العام الذكرى السبعون لانضمام الأردن للأمم المتحدة التي مضى ثمانون عاما على تأسيسها.
-
أخبار متعلقة
-
طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر
-
مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"
-
العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان
-
الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم
-
مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد