الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلقي جلالته كلمة الأردن في الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.