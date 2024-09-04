الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة

وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
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