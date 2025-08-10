الأحد 2025-08-10 06:13 م
 

الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور

الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور
الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور
 
الأحد، 10-08-2025 05:22 م
الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، معزيا بوفاة أفراد من الجيش اللبناني خلال تفكيك عدد من القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأعرب جلالته خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلا ﷲ العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان ودعم جهودهم في الحفاظ على أمنه واستقراره وجاهزية جيشه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

ف

أخبار محلية محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ل

اقتصاد محلي الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

ل

أخبار محلية أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

ل

شؤون برلمانية نواب يزورون قرية الأطفال في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة