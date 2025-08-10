الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور

05:22 م

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، معزيا بوفاة أفراد من الجيش اللبناني خلال تفكيك عدد من القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.





وأعرب جلالته خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلا ﷲ العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان ودعم جهودهم في الحفاظ على أمنه واستقراره وجاهزية جيشه.

