الإثنين 2025-10-13 02:50 م
 

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 13-10-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى جمهورية مصر العربية لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.اضافة اعلان


وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة دول، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

ويضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
 
