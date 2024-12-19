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الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

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جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 19-12-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

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وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ مشعل بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
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