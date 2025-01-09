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الملك يهنئ الرئيس اللبناني الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 09-01-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

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وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق.


وجدد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، مشددا على متانة العلاقات الثنائية المتجذرة، والحرص على توسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

 
gnews

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