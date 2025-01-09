الملك يهنئ الرئيس اللبناني الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

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وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق.