"الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

الوكيل الإخباري- تنظم نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يوم غد الثلاثاء، يوما وظيفيا بالتنسيق مع جمعية المستشفيات الخاصة ومشاركة مستشفيات من القطاع الخاص في المملكة.

اضافة اعلان