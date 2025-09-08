"الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

وقال نقيب الممرضين محمد الروابدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم الوظيفي يهدف إلى توفير الوظائف للباحثين عن العمل وسد احتياجات المستشفيات الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة
-
الناطق الحكومي: لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا
-
السير : حجز المركبة وإيقاف الرخصة لمرتكبي هذه المخالفة
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء
-
الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي