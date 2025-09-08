الإثنين 2025-09-08 03:32 م
 

"الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

الإثنين، 08-09-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   تنظم نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يوم غد الثلاثاء، يوما وظيفيا بالتنسيق مع جمعية المستشفيات الخاصة ومشاركة مستشفيات من القطاع الخاص في المملكة.

وقال نقيب الممرضين محمد الروابدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم الوظيفي يهدف إلى توفير الوظائف للباحثين عن العمل وسد احتياجات المستشفيات الخاصة.

 
 
