المنازل تستحوذ على 46% من استهلاك الكهرباء في الأردن

الوكيل الإخباري- ما يزال القطاع المنزلي يستحوذ على النسبة الكبرى من استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بما يناهز 46 % من مجمل استهلاك القطاعات العام الماضي.

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ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تراوحت نسبة استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 46 و49 %، إذ بلغت هذه النسبة العام الماضي 46 %، فيما كانت أعلاها في العام 2020 وبنسبة 49 %، و46 % العام 2019، بحسب ما أوردته يومية الغد.



وبلغت نسبة استهلاك القطاع الصناعي، نسبة بلغت 22 % من مجمل استهلاك الكهرباء في المملكة لتكون هذه النسبة هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية لهذا القطاع، فيما كانت أقلها بالعام 2020 عندما كانت 19 %، وكانت 20 % العام 2019.



وبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلوواط ساعة العام الماضي، مقابل 1.821 كيلوواط ساعة العام الذي سبقه و1.697 كيلوواط العام 2019.



ويقارب عدد مشتركي التيار الكهربائي 2.5 مليون مشترك وفقا لآخر أرقام رسمية صادرة بهذا الشأن، منهم قرابة 1.5 مليون حاصل على دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين المنزليين المطبق منذ العام 2022، بحسب آخر بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



يذكر أن العام 2020 شهد إغلاقات شاملة وجزئية وحظرا للتجول في المملكة نتيجة جائحة كورونا في ذلك الوقت، الأمر الذي أسهم في زيادة استهلاك القطاع المنزلي مقابل القطاعات الانتاجية الأخرى في ذلك العام.



وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك القطاع التجاري والفندقي بنسبة استهلاك تراوحت ما بين 14 % و17 % في خمس سنوات، وكانت أعلاها العام الماضي بنسبة بلغت 17 % فيما كانت أقلها ايضا في العام 2020 وبنسبة 14 %، و16 % العام 2019.



القطاع الزراعي وضخ المياه كان له العام الماضي أقل نسبة استهلاك في خمس سنوات إذ بلغت 13 % من مجمل الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة، بينما كانت هذه النسبة 16 % العام 2020 و15 % العام 2019.



أما إنارة الشوارع فحافظت على نسبة 2 % سنويا من 2020 وحتى نهاية العام الماضي، بينما كانت نسبة استهلاك هذا القطاع 3 % العام 2019.



يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها التقليدية والمتجددة إلى 24182 غيغاواط ساعة العام الماضي من 22545.5 غيغاواط العام الذي سبقه، فيما كان حجم الإنتاج 20995.8 غيغاواط ساعة العام 2019.