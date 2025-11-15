السبت 2025-11-15 07:48 م
 

المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلي

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 15-11-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري-   أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، السبت، أن وزارة الصناعة الصينية قررت منع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.

وأضاف أبو ناصر  أن هذا القرار لن يؤثر على الأسواق المحلية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأردنية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات قد منعت استيراد السيارات الصينية بمواصفات غير معتمدة، حيث يشترط النظام الأردني مواصفات عالمية مثل الشهادات الأوروبية والخليجية والأميركية.


وأوضح أبو ناصر أن تجار السوق الأردني توقفوا عن استيراد المركبات الصينية منذ مطلع تشرين الثاني 2025.


كما بين أن بعض التجار الذين يعتمدون على تصدير السيارات إلى الأسواق السورية والعراقية قد يتأثرون بالقرار، نظرًا لرغبة هذين السوقين في الحصول على السيارات الصينية.


وأضاف أن التجار المعتمدين على المصدر الصيني قد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، مما يقلل من المنافسة السعرية ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الجودة.

 
 
gnews

