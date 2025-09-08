الإثنين 2025-09-08 03:33 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 08-09-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.  اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

بيؤلا

تكنولوجيا "شات جي بي تي" يصمّم لك غرفتك قبل أن تبدأ التغيير فعلياً

نقابة الممرضين الأردنيين

أخبار محلية "الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

sdgrts

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ في معرض ‘IFA 2025’

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

56

تكنولوجيا ليس مجرد عنصر جمالي.. ما دلالة اللون الأزرق في منفذ USB؟

الأستاذ الدكتور نضال الرمحي

أخبار محلية التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة

ثبثب

فيديو منوع هكذا يمكنك جمع النحل في مكان واحد بكل سهولة



 
 





الأكثر مشاهدة