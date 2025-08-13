المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

10:48 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاربعاء محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، اذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان

