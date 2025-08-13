الأربعاء 2025-08-13 11:53 ص
 

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاربعاء محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، اذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

نععنعنع

منوعات ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

غ7عغ7ع

منوعات ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

عربي ودولي زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

بدأت بلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال عطاء فتح وتعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة في منطقة كفرنجة، ضمن خطة البلدية الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين. وق

أخبار محلية إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة