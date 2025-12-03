الأربعاء 2025-12-03 11:36 ص

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 03-12-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأربعاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في موقعين مختلفين من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. اضافة اعلان
 
 


