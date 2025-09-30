المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

09:56 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء ، محاولة تسلل أربعة اشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



