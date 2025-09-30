الثلاثاء 2025-09-30 10:13 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
 
الثلاثاء، 30-09-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء ، محاولة تسلل أربعة اشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية صندوق "الأمان" يختتم برنامجا تدريبيا للأيتام في العقبة

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين "البحوث الزراعية" و"إيكاردا"

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي

أخبار محلية وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي

توضيح هام بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

أخبار محلية توضيح هام للمواطنين بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

قطر تسلم خطة ترامب للوفد المفاوض على أراضيها

عربي ودولي قطر تسلم خطة ترامب للوفد المفاوض على أراضيها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية رابط - نتائج قبول أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية

ل

أخبار محلية بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة



 
 





الأكثر مشاهدة