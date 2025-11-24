الثلاثاء 2025-11-25 03:03 ص
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الإثنين، 24-11-2025 04:35 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان

وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
 
 
