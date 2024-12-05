الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي

-
أخبار متعلقة
-
الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل
-
إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م
-
الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ
-
تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان
-
قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين
-
مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم
-
مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ ما تمَّ الالتزام به في البيان الوزاري للحكومة
-
العيسوي: الملك يواصل جهوده المكثفة لإسناد الاشقاء الفلسطينيين سياسا وإنسانيا