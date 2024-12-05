 
الخميس 2024-12-05 04:58 م
 

الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي

شعار برنامج الغذاء العالمي
برنامج الأغذية العالمي
الخميس، 05-12-2024 04:45 م
الوكيل الإخباري-    وافق مجلس الوزراء ، الخميس ،  على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بما يسهم في دعم تنفيذ وزارة التَّربية والتَّعليم للبرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة، وتعزيز قدرات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة في تنفيذ البرامج المخصَّصة لدعم الفئات المحتاجة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع التي تنفِّذها وزارة الزِّراعة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، والأنشطة المتعلِّقة بهدر الغذاء. اضافة اعلان
 
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