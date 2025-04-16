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المومني: الأردن "لن يسمح" لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
محمد المومني
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أن المملكة لن تسمح لأي خطاب أو موقف سياسي بأن يكون ذريعة للنيل من الأردن وشعبه.اضافة اعلان


وأضاف المومني في حديثه لسكاي نيوز عربية الأربعاء: "سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن والإضرار بالاستقرار بفضل حرفية الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني".

وبشأن سير المحكمة، قال المومني: "سنعتمد المسار القضائي بشأن مخططات التخريب".
 
gnews

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