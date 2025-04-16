المومني: الأردن "لن يسمح" لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه

وأضاف المومني في حديثه لسكاي نيوز عربية الأربعاء: "سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن والإضرار بالاستقرار بفضل حرفية الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني".
وبشأن سير المحكمة، قال المومني: "سنعتمد المسار القضائي بشأن مخططات التخريب".
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