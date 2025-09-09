المومني: الأردن ليس ساحة لأية تحركات تستهدف أمن دول شقيقة

11:05 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن ما قامت به إسرائيل من عدوان على دولة قطر يشكّل تجاوزًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا أن الأردن يرفض رفضًا قاطعًا هذا السلوك العدواني.





وجدد المومني إدانة الأردن للعدوان الغاشم الذي انتهك سيادة دولة قطر الشقيقة مؤكدا وقوف الأردن بكل قوة إلى جانبها.



وأكد المومني أن أي مساس بأمن وسيادة قطر، يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي، بل وبالأمن الوطني الأردني.



وأشار إلى أن الأردن ينظر إلى قطر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متينة يضاعف من مسؤولية الأردن في الوقوف إلى جانبها.



ووصف المومني ما جرى في الدوحة اليوم بالخطير وينذر بعواقب وخيمة ويجب إدانته واستنكاره من قبل دول العالم.



وأوضح أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعكس طبيعة الاحتلال القائم على العدوان والتوسع وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، مبينًا أن مثل هذه التصرفات تكشف للعالم الوجه الحقيقي لإسرائيل الذي يقوم على خرق القانون الدولي والاستخفاف بالسيادة الوطنية للدول.



وأشاد المومني بالموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ودورها البارز في السعي لوقف العدوان على غزة.



وحول خط سير الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل دولة قطر الشقيقة شدد المومني على أنها لم تعبر فوق الأجواء الأردنية، مشيرا إلى أن هذه ادعاءات باطلة وافتراءات كاذبة هدفها الإساءة للدول وبث الفرقى بينها.



وأكد المومني أن الموقف الأردني ثابت وداعم لوقف التصعيد بالمنطقة ولن يكون ساحة لأية تحركات تستهدف وتزعزع أمن الدول الشقيقة.



وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتأكيد على أن الأردن سيواصل العمل مع قطر وسائر الدول العربية من أجل حماية الاستقرار الإقليمي، ودعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وإرساء السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدًا لسياسات إسرائيل العدوانية.

