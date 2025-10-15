الأربعاء 2025-10-15 03:57 م
 

المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه

الأربعاء، 15-10-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري-   زار وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، اليوم الأربعاء، الزميل الإعلامي هيثم الوكيل؛ للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لحادث سير قبل بضعة أيام. اضافة اعلان


ويحرص الوزير المومني على متابعة ظروف وأوضاع الإعلاميين كافة، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، ويحظى بإشادة واسعة من قبل الوسط الصحفي والإعلامي. 

ويقدم الزميل هيثم الوكيل برنامج "وأنت مروح" عبر إذاعة ميلودي الأردن، وحقق برنامجه شعبية واسعة، وتفاعلًا كبيرًا منذ انطلاقته وحتى الآن.  
 
 
