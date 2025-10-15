المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه

ويحرص الوزير المومني على متابعة ظروف وأوضاع الإعلاميين كافة، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، ويحظى بإشادة واسعة من قبل الوسط الصحفي والإعلامي.
ويقدم الزميل هيثم الوكيل برنامج "وأنت مروح" عبر إذاعة ميلودي الأردن، وحقق برنامجه شعبية واسعة، وتفاعلًا كبيرًا منذ انطلاقته وحتى الآن.
