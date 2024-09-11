المياه تشارك بالمؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، إن قطاع المياه يتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الذي يعد أكبر حدث دولي لتقنيات نظم المعلومات المكانية والجغرافية وتطبيقاتها في مختلف المجالات، لا سيما خفض الفاقد المائي.
وبين أن مشاركة تجارب قطاع المياه الأردني مع عدد من الخبراء العالميين والاطلاع على تجاربهم سيكون له الأثر الأكبر في تطوير منظومة التزويد المائي خاصة وأن المؤتمر جمع خبراء في هذا المجال لنقل وتطوير مهارات العاملين في قطاع المياه، بهدف دفع عجلة التطور نحو مستقبل أفضل، والتركيز على تقنيات حديثة تسهم في عملية التنمية وبناء القدرات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأشار الحيصة إلى أن المشاركة في المؤتمر مكنت المشاركين من الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المكانية الذكية، والتطورات في إدارة البيانات الجغرافية وتحديثها، والتصوير ثلاثي الأبعاد
وأضاف، إن المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض التجارب الأردنية الناجحة في القطاع خاصة في ظل التحديات المائية المتزايدة، وضمان المحافظة على إيصال مياه الشرب والري بكفاءة.
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