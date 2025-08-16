الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

