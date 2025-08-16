السبت 2025-08-16 07:56 م
 

70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
غزة
 
السبت، 16-08-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 70 شهيدا و385 جريحا، وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان على غزة، إن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 
 
