70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 70 شهيدا و385 جريحا، وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

