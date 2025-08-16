70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان على غزة، إن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
