ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

الوكيل الإخباري- اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، عقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الأخير.

