الأحد 2025-08-17 01:44 ص
 

ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

المانيا
المانيا
 
الأحد، 17-08-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، عقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الأخير.

اضافة اعلان


وقال ميرتس في مقابلة صحفية، بُثت السبت، "أعتقد (...) أن مثل هذا الاجتماع الثلاثي سيعقد. لم يحدد بعد التاريخ والمكان (...) اقترحنا أن يكون هذا المكان في أوروبا".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

علم سوريا

عربي ودولي انفجار عبوة ناسفة بمركبة قديمة في دمشق

المانيا

عربي ودولي ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

الرئيس فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"

أعمدة تيار كهربائي

أخبار محلية 3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي



 
 





الأكثر مشاهدة