ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

وقال ميرتس في مقابلة صحفية، بُثت السبت، "أعتقد (...) أن مثل هذا الاجتماع الثلاثي سيعقد. لم يحدد بعد التاريخ والمكان (...) اقترحنا أن يكون هذا المكان في أوروبا".
-
أخبار متعلقة
-
انفجار عبوة ناسفة بمركبة قديمة في دمشق
-
بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"
-
رئيسة الوزراء الدنماركية: نتنياهو بات يمثل مشكلة في حد ذاته
-
باريس تندد قرار سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية
-
الولايات المتحدة توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
-
ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا
-
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين
-
بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة