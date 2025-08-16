السبت 2025-08-16 10:58 م
 

جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد

إربد
إربد
 
السبت، 16-08-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-   اكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أهمية إشراك الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في العمل البلدي، وأن يكون لهذه الفئات ممثلون في المجالس البلدية المعينة أو المنتخبة على حد سواء.

وأشار العزام خلال رعايته حوارية بعنوان "السياسات حول الإدارة المحلية"، نظمها تجمع لجان المرأة الوطني في إربد بالشراكة مع معهد تضامن النساء الأردني اليوم السبت، الى أهم المشاكل التي عانت منها البلديات في الفترات السابقة، لافتا الى أهم مرتكزات العمل البلدي والتي لها مساس مباشر بالمواطن وخدمته إضافة الى البنية التحتية.

 
 
