جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد

الوكيل الإخباري- اكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أهمية إشراك الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في العمل البلدي، وأن يكون لهذه الفئات ممثلون في المجالس البلدية المعينة أو المنتخبة على حد سواء.

اضافة اعلان