جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد

وأشار العزام خلال رعايته حوارية بعنوان "السياسات حول الإدارة المحلية"، نظمها تجمع لجان المرأة الوطني في إربد بالشراكة مع معهد تضامن النساء الأردني اليوم السبت، الى أهم المشاكل التي عانت منها البلديات في الفترات السابقة، لافتا الى أهم مرتكزات العمل البلدي والتي لها مساس مباشر بالمواطن وخدمته إضافة الى البنية التحتية.
