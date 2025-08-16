بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"

وفي حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أكد بوتين أن القمة مع ترامب جاءت "في الوقت المناسب" وكانت "مفيدة للغاية"، وفق تصريحات نشرها الكرملين.
وتابع "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة"، مضيفا "لقد أتيحت لنا الفرصة لتأكيد موقفنا بهدوء وتفصيل".
-
