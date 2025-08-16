بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمتهما سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا "على أساس عادل".

وفي حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أكد بوتين أن القمة مع ترامب جاءت "في الوقت المناسب" وكانت "مفيدة للغاية"، وفق تصريحات نشرها الكرملين.