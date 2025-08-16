السبت 2025-08-16 10:57 م
 

اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي

المفرق
 
السبت، 16-08-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي والنبطي في دورته السابعة والعشرين وسط حضور رسمي وشعبي.

وقالت مديرية ثقافة المفرق في بيان اليوم السبت إن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان اشتمل على فعالية للتعايش مع البادية وقراءات للشعراء تركي عايد الرملة و كساب السرحان و احمد الحراسة إضافة إلى فقرة عزف على الربابة قدمها عبد الكريم الشرمان .


وأضافت، إن المهرجان تضمن فقرات فنية فلكلورية وقراءات شعرية ومعرض الحياة الشعبية والعزف على الربابة.

 
 
