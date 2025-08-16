اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي

الوكيل الإخباري- اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي والنبطي في دورته السابعة والعشرين وسط حضور رسمي وشعبي.

اضافة اعلان



وقالت مديرية ثقافة المفرق في بيان اليوم السبت إن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان اشتمل على فعالية للتعايش مع البادية وقراءات للشعراء تركي عايد الرملة و كساب السرحان و احمد الحراسة إضافة إلى فقرة عزف على الربابة قدمها عبد الكريم الشرمان .