الأحد 2025-08-17 01:43 ص
 

3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

أعمدة تيار كهربائي
تعبيرية
 
السبت، 16-08-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري-  بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل اليوم السبت، 3860 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان


وكان أقصى حمل سجل الأربعاء الماضي، بلغ 4810 ميجا واط.   

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

علم سوريا

عربي ودولي انفجار عبوة ناسفة بمركبة قديمة في دمشق

المانيا

عربي ودولي ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

الرئيس فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"

أعمدة تيار كهربائي

أخبار محلية 3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي



 
 





الأكثر مشاهدة