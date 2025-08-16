3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

وكان أقصى حمل سجل الأربعاء الماضي، بلغ 4810 ميجا واط.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين
-
اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة
-
الأردن يدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم
-
جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد
-
وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
-
الديوان الملكي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي