المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، انه تم إزالة المخالفات وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، مشددة على ان كوادر سلطة المياه ستواصل تنظيم حملات متتالية وفق البرنامج المعد على قدم وساق في جميع مناطق المملكة وتحقق نتائج إيجابية ومستمرة بتفعيلها في جميع المناطق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وأشارت الى أن احكام قانون المياه المعدل، يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ويتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.
