المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع شركة مياه اليرموك اعتداءات في لواء الأغوار الشمالية على احد الخطوط الرئيسية قطر 4 انش من خلال سحب خطين لتزويد مزارع ومنازل بمياه مخالفة، ضمن الحملة المتواصلة لقطاع المياه لضبط الاعتداءات على مصادر المياه في المملكة.

