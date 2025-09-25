الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

المياه تضبط حفارة مخالفة واعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

حفارة مخالفة
جانب من المضبوطات
 
الخميس، 25-09-2025 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إنّ كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وكوادر شركة مياه اليرموك، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت حفّارة مخالفة مساء يوم الأربعاء 24 أيلول في منطقة الرمثا، وصباح اليوم الخميس 25 أيلول 2025، تم ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي من خلال سحب خط قطره 2 إنش مسحوب إلى أحد المنازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات بخصوص المخالفين.اضافة اعلان


وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين، حمايةً لحقوق الوطن والمواطنين المائية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة