المياه تضبط حفارة مخالفة واعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إنّ كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وكوادر شركة مياه اليرموك، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت حفّارة مخالفة مساء يوم الأربعاء 24 أيلول في منطقة الرمثا، وصباح اليوم الخميس 25 أيلول 2025، تم ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي من خلال سحب خط قطره 2 إنش مسحوب إلى أحد المنازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات بخصوص المخالفين. اضافة اعلان





وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين، حمايةً لحقوق الوطن والمواطنين المائية.