الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"

وزارة المياه والري
وزارة المياه والري
 
الخميس، 16-10-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   نفى مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ، الأنباء التي يتم تداولها عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام الوزارة بشراء 20 سيارة فارهة جديدة  من طراز "لاندكروزر" موديل 2025.

‎وأكد المصدر في تصريح صحفي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، مشيراً إلى أن وزارة المياه والري تتعرض منذ فترة لحملة  (مشبوهة ) من بعض هذه المنصات التي لا اساس لها من الصحة لا من قريب او بعيد .

‎وشدد المصدر على ضرورة استسقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة ، مؤكداً أن الوزارة وطواقمها لا تلتفت الى محاولات تضليل الراي العام واطلاق مثل هذه الاشاعات المضللة ،  وستواصل جهودها في سبيل تطوير وتنفيذ مشاريعها بغض النظر عن الترويج غير الصحيح واللامسؤول ،داعية الجميع الى استسقاء المعلومة من مصدرها لضمان الدقة والشفافية.

 
 
