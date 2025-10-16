المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"

وأكد المصدر في تصريح صحفي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، مشيراً إلى أن وزارة المياه والري تتعرض منذ فترة لحملة (مشبوهة ) من بعض هذه المنصات التي لا اساس لها من الصحة لا من قريب او بعيد .
وشدد المصدر على ضرورة استسقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة ، مؤكداً أن الوزارة وطواقمها لا تلتفت الى محاولات تضليل الراي العام واطلاق مثل هذه الاشاعات المضللة ، وستواصل جهودها في سبيل تطوير وتنفيذ مشاريعها بغض النظر عن الترويج غير الصحيح واللامسؤول ،داعية الجميع الى استسقاء المعلومة من مصدرها لضمان الدقة والشفافية.
