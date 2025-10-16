المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"

الوكيل الإخباري- نفى مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ، الأنباء التي يتم تداولها عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام الوزارة بشراء 20 سيارة فارهة جديدة من طراز "لاندكروزر" موديل 2025.

