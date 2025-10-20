المياه: ردم بئر وضبط حفارة مخالفة وحجزها بالجفر

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في منطقة الجفر في محافظة معان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، تم ضبط الحفارة والمعدات وردم البئر المخالف وإيداع الحفارة الى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.