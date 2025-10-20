المياه: ردم بئر وضبط حفارة مخالفة وحجزها بالجفر

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، تم ضبط الحفارة والمعدات وردم البئر المخالف وإيداع الحفارة الى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.
وأعربت سلطة المياه عن شكرها وتقديرها لكل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، خاصة مدير مركز أمن بادية الجفر وكوادر المركز وجميع الجهات التي تساهم في ضبط الاعتداءات على مصادر المياه.
