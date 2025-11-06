الخميس 2025-11-06 02:33 م
 

الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الوكيل الإخباري-   تعد الحكة الجلدية المزمنة، أو الحكة "اليوريمية"، من الأعراض الشائعة والمزعجة لدى مرضى الكلى المزمنة، وتتميز بوخز أو إحساس بالزحف تحت الجلد يستمر رغم الخدش أو الترطيب.

وترتبط هذه الحكة بتراكم السموم في الدم، والالتهابات المزمنة، واختلال مستويات المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم، كما يمكن أن تزيد بسبب جفاف الجلد الناتج عن غسيل الكلى المتكرر أو تغيرات الجهاز العصبي. غالبًا ما تبدأ في مناطق محددة مثل الظهر أو الذراعين، وقد تنتشر في الجسم كله، وتزداد حدة الليل.


وتؤثر الحكة اليوريمية على النوم والحالة النفسية، مسببة القلق والتوتر، واضطرابات النوم، وحتى الاكتئاب أحيانًا.


ينصح الأطباء بمراقبة الأعراض مبكرًا، والحفاظ على ترطيب الجلد، وتجنب الخدش المفرط، وضبط مستويات المعادن والسموم في الدم، إذ أن الرعاية المبكرة تقلل الانزعاج وتحسن جودة الحياة لدى مرضى الكلى المزمنة.

 

ارم نيوز 

 
 
