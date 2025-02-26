المياه : ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية

12:25 م

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الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة، حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وردمت البئر المخالف، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة لضبط وردم الآبار المخالفة والاعتداءات على مصادر المياه بشكل غير قانوني. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري اليوم الأربعاء، أنه تم إزالة اعتداءات على مصادر المياه في الشونة الجنوبية، وضبط أعمال حفر مخالف جديدة في مناطق الشونة الجنوبية تتمثل بحفر بئر مخالف، حيث تم متابعتها وضبط الحفارة المخالفة وردم البئر.



وتؤكد سلطة المياه أن الحملة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة، وأشادت بتعاون المواطنين الدائم مع الحملة وهو ما مكن الوزارة/سلطة المياه من إنجاز عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة، مثمنة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي ووسائل الإعلام.

